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Yozgat'ta vatandaş evde kaldı, cadde ve sokaklar polis ve bekçilere kaldı

Yozgat'ta vatandaş evde kaldı, cadde ve sokaklar polis ve bekçilere kaldı İçişleri Bakanlığınca 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle kendi yasağını kendisi uygulayan Yozgat'ta cadde ve sokaklara polis ve bekçiler hakim oldu.

12.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:59
Yozgat 'ta vatandaş evde kaldı, cadde ve sokaklar polis ve bekçilere kaldı
YOZGAT - İçişleri Bakanlığınca 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle kendi yasağını kendisi uygulayan Yozgat'ta cadde ve sokaklara polis ve bekçiler hakim oldu.
Yozgat'ta 20 ve 65 yaş arası vatandaşlarda sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor olsa da Yozgatlılar çağrılara uyarak hafta sonu da evde kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin cadde ve sokakları boş kalırken polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda sürekli devriye atarak vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyararak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, az sayıda olsa dışarı çıkan vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda da uyardı.
Ev ihtiyacını gidermek için sokağa çıktığını söyleyen Korhan Erdoğan isimli vatandaş "31 ilde alınan sokağa çıkma yasağının ardından Yozgat'ta kendi karantinasını kendisi aldı ve kurallara riayet etmektedir. Kimse gerekmediği sürece sokağa çıkmıyor. Sokaklarımız polis ve bekçilerimize kaldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına da uyulmaktadır. Yozgat halkı bu konuda çok bilinçli" dedi. Yozgat’ta vatandaş evde kaldı, cadde ve sokaklar polis ve bekçilere kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yozgat, Polis, Genel
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