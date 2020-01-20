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Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı

Yozgat'ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

20.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:22Yozgat'ta vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı
'ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.
Akşam saatlerinde ellerinde naylon poşet, leğen ve kızaklarla mahalle arasındaki yokuşlarda toplanan vatandaşlar, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kızak kayan çocuklardan Berkay Taşarslan (10), yarıyıl tatilinde Adana'dan Yozgat'a geldiğini söyledi.
Kar yağışını hiç görmediğini ifade eden Taşarslan, "Yerde görmüştüm ama yağdığı sırada hiç görmemiştim. İlk defa gördüm, arkadaşlarla birlikte çıkıp kardan adam yaptık, kartopu oynayıp kızak kaydık çok eğlendik." dedi.

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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