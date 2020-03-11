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Yozgat'ta virüs temizliği

Yozgat'ta virüs temizliğiYOZGAT'ta, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

11.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:58
Yozgat 'ta virüs temizliği
YOZGAT'ta, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.
Yozgat Belediyesi, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından kentte önlemleri arttırdı. Bu kapsamda, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlatıldı. Toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine belediye olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Tanışman, "Bunun dışında yine vatandaşın yoğun kullandığı camilerimizde, çocuk parklarımızda ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattık. Bu çalışmalarımızı belirli aralıklarda sürdüreceğiz." dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Yozgat'ta virüs temizliği

Kaynak: DHA

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Yozgat'ta virüs temizliği
Etiketler : Türkiye, Yozgat, Güncel

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