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Yozgat'ta, yaylada mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

YAYLADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDIDanışık Yaylası'nda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin Kızılkaya (25), AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

15.02.2020 02:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 02:30Yozgat'ta, yaylada mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

YAYLADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Danışık Yaylası'nda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin (25), AFAD ve ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Valisi Kadir Çakır, yaptığı yazılı açıklama ile yaylada mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Çakır yazılı açıklamasında, "Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesine bağlı Danışık Yaylası'na 8 gün önce gezmek amaçlı giden Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız isimli şahısların yaylada mahsur kaldıkları, kendi imkanları ile inmeye çalıştıkları esnada yolun kapalı olmasından dolayı inemedikleri ve mahsur kaldıkları ailesi tarafından bildirilmiş olan şahıslar, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda bulunmuş olup sağlık durumları iyidir. Şahısların AFAD ve Jandarma ekipleri ile ilçeye dönüşleri sağlanmıştır" dedi.



Kızılkaya, Jandarma, Yozgat, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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