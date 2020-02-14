Haberler » Güncel » Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Haber

Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Yozgat'ta kardan dolayı yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

14.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:04Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
'ta kardan dolayı yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
ilçesi Konuklar beldesi Danışık Yaylası'na çıkan Abdulezzak Ayyıldız (25) ile Emin (25) yoğun kar yağışından dolayı yollar kapananınca mahsur kaldı.
Yaylada bulunan dağ evlerinden birine sığınan iki kişi, jandarma ve yakınlarından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iki kişiyle irtibat kurulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız güvenli durumda, zaman zaman bağlantı kuruldu, aileleriyle de görüşüldü. Kaldıkları yerde telefon çekmediği için yüksek tepeye çıkıp bağlantı kuruyorlar. Yiyecekleri ve yakacakları var. Kendileriyle bağlantıya geçildiğini ifade ettiler. Şu anda bir sorun yok." diye konuştu.

Kızılkaya, Çayıralan, Jandarma, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 23:02:15