Yozgat'ta Yem Yiyen Kuşlar Türk Bayrağı Oluşturdu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:16



13 Aralık 2018 Perşembe 13:16

Yozgat'ta aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaz kar örtüsü altında yiyecek bulamayan kuşlara vatandaşlar tarafından yem verildi. Yozgat'ta son 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar örtüsü altında yiyecek bulamayan sokak hayvanları ve güvercinler için çarşı esnafı tarafından yemleme yapıldı. Un Pazarı Meydanı'nda, ay yıldız şeklinde dökülen buğday tanelerini yemek için biriken güvercinler, Türk Bayrağı'nı simgeleyen görüntü oluşturması dikkati çekti. Kuşlar için sürekli yem bırakan esnaf, suların da donması nedeniyle aynı alana kaplar içeresine su da koydu.Yüzlerce güvercinin bulunduğu alanda, yemleme yapan Adem Köse, Kar yağdığı zaman, tabiattaki bütün yiyecekler kar altında kalıyor ve kuşlarda bu yiyeceklere ulaşamıyor. Bunun için vatandaşlarımız duyarlılık göstererek belirli yerlere yem bırakıyorö dedi.