26.06.2019 18:26
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Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu

Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Sorgun Askerlik Şubesi bahçesine yılan girdiğini gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçedeki çam ağacına çıkan yılanı tazyikli su ile indirmeye çalıştı. İtfaiyenin bu girişimi sonuç vermeyince, bu kez hayvanın üzerine soğutucu gaz sıkıldı.

Bu sırada elma ağacına geçen yılan, itfaiye görevlileri tarafından kanca ve uzun sopa yardımı ile yere düşürüldü.
Bir vatandaş tarafından yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu
Kaynak: AA
güvenlik görevlisi , sorgun , itfaiye , yılan , 3. Sayfa , Kültür Sanat

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