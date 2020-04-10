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Yozgat'ta yol denetimleri aralıksız devam ediyor

Yozgat'ta jandarma ve emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında yol denetimlerini sürdürüyor.

10.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:43
Yozgat'ta yol denetimleri aralıksız devam ediyor
Yozgat 'ta jandarma ve emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında yol denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında Muslubelen mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehre girmek isteyen yolcuları denetledi. 28 Mart-9 Nisan tarihleri arasında koronaviris ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde 29 bin 280 araçta 58 bin 530 kişi kontrol edildi.

Ekipler denetimlerin yanı sıra zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yolculara uyarılarda bulundu.

Denetimlerde araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerinin olup olmadığı da 112 acil servis ekiplerince kontrol edildi. Kontrollerde şüpheli durum tespit edilen 2 bin 26 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Yozgat, Güncel
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