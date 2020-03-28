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Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı

Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

28.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:52
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
Yozgat 'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: 27 Mart, Çekerek, Yozgat, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı - Haberler
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