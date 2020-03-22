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Yozgat'ta zimmet ve şantaj iddiasına tutuklama

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde zimmet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı.

22.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:50
Yozgat'ta zimmet ve şantaj iddiasına tutuklama
Yozgat 'ın Şefaatli ilçesinde zimmet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı.
Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, memur İ.T'nin Milli Emlak Müdürlüğünden hazine arazilerini satın almak isteyen 17 kişiden farklı miktarlarda rüşvet aldığını belirledi.
Bazı kişilerden şantajla para aldığı da ileri sürülen İ.T. ile ihaleye fesat karıştırdığı belirlenen O.N.D. ve İ.T.'nin geçirdiği adli ve idari soruşturmalarda para karşılığı yalancı tanıklık yaptığı tespit edilen G.K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T, Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, O.N.D. ve G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Şefaatli, Yozgat, Memur, Güncel

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