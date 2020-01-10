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Yozgat'taki bıçaklı kavgada ölen kişinin cenazesi defnedildi, zanlı tutuklandı

Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ferhat Çapan'ın cenazesi toprağa verildi.

10.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:26Yozgat'taki bıçaklı kavgada ölen kişinin cenazesi defnedildi, zanlı tutuklandı
'ta çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren 46 yaşındaki Ferhat Çapan'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehzade Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Çapan için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada kılınan namazın ardından cenaze, Yozgat sınırındaki Çorum'un Alaca ilçesi Arapseyfi köyünde toprağa verildi.
Çapan'ın cenazesine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan gözaltına alınan zanlı T.E. (29) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Şehzade Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, T.E'nin (29) omuz ve karın bölgesinden bıçakladığı Çapan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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