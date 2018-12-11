Yozgat'taki Deaş Operasyonu

Yozgat
'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Irak
uyruklu 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında yakalanıp adliyeye getirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Irak,Yozgat
11 Aralık 2018 Salı 09:50