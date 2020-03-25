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Yozgat'taki firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin tek kullanımlık maske üretiyor

Yozgat'ta sağlık malzemeleri imal eden bir firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin maske üretiyor.

25.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Yozgat'taki firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin tek kullanımlık maske üretiyor
Yozgat 'ta sağlık malzemeleri imal eden bir firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin maske üretiyor.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Steril Life adlı firma, maske, bone, kep, hasta ve ziyaretçi önlüğü gibi tek kullanımlık sağlık malzemeleri imal ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası talep patlaması yaşanan firmada, ek istihdamla ve vardiya sayıları artırılarak talepler karşılanmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığının isteği üzerine günde 300 bin tek kullanımlık maske üretilerek tesliminin yapıldığı firmada, işçiler yoğun mesai harcıyor.
Firma sahibi Süleyman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta 2009'dan beri üretim yaptıklarını ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs ortaya çıkmadan önce günlük 80 ila 100 bin maske ürettiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla maskeye talepler arttı. Biz de çalışmalarımızı ona göre artırdık. Vardiya ve personel sayımızı artırdık, günlük 300 bin maske üretiyoruz. Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla yurt dışından aldığımız siparişleri durdurduk, tüm üretimimizi Sağlık Bakanlığımıza gönderiyoruz. Özel firmaların yanı sıra sağlık kuruluşları, belediye, emniyet ve jandarma gibi kurumlardan da bize talep geliyor ancak Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız anlaşmadan dolayı bu talepleri karşılayamıyoruz."
Doğan, üretimi daha da artırmak için yatırım planlarının olduğunu dile getirerek, "6 ülkeye ihracatımız vardı, durdurduk. Aldığımız teminatları geri ödedik, her ülkenin kendi içindeki sağlık sorunlarından dolayı onlar da makul karşıladı. Tamamen ülkemiz için üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Yozgat, Güncel

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