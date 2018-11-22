Yozgat'taki Kervansaraylar Kaynak Yokluğundan Restore Edilemiyor

YOZGAT'ın Saraykent
ilçe merkezinden geçen İpek Yolu
üzerinde bulunan iki ayrı tarihi kervansaray kalıntıları restore edilerek, turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Valilik tarafından 2009 yılında İpek Yolu Projesi'ne alınarak restore edilmesi planlanan Çınçınlı Sultan Han
ve Kesik
Köprü Kervansarayları kaynaksızlık nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Yozgat
Valiliği tarafından 2009 yılında hazırlanan, ancak kaynak bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamayan 'İpek Yolu' projesi kapsamında restore edilmesi planlanan Çınçınlı Sultan Han Kervansarayı ve Kesik Köprü Kervansarayı'nın doğuyu batıya, güneyi kuzeye birleştiren köşede, İpek Yolu'nun kolları üzerinde olduğu belirtiliyor.
MİMARİLERİYLE KLASİK KERVANSARAYLARDAN AYRILIYOR Türkiye
'de Selçuklu
dönemine ait 300-400'e yakın kervansarayın bulunduğu, bu kervansaraylar içerisinde hamamı bulunan tek kervansarayın Yozgat'ta olduğunu belirten yetkililer, 1239 tarihinde yapılan Saraykent ilçesindeki Çınçınlı Sultan Han Kervansarayı'nın hem kapalı avlusunun hem de kışlık kısmıyla ahır kısmının bulunduğuna vurgu yapıyor. Bu iki kervansarayın, klasik kervansaray anlayışından farklı olarak inşa edildiğine dikkat çeken uzmanlar kervansarayların hem kışlık kısmı hem yazlık avlusunun ve havuzu bulunduğuna vurgu yapıyor.
Saraykent ilçesi Kadışehri
yolu üzerinde, Çekerek
Irmağı yakınında yer alan Kesikköprü
Kervansarayı'nın Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1239-1240 yıllarında yaptırıldığı tarihlenmiş.
- Yozgat
22 Kasım 2018 Perşembe 11:41