Yozgat Tamir İçin Sanayiye Bırakılan Otomobil Yandı

Kaynak: DHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaflar, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.