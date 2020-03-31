Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yozgat'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve iş insanı Bilal Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

31.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:52
Yozgat'tan

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve iş insanı Bilal Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Ambalaj Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya fabrika personeli adına 720 bin lira katkı sunacağını belirtti.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çok sayıda işletmenin işçi çıkarma yoluna gittiğini belirterek, "İşçilerimize ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlatması üzerine işçilerimiz de bu kampanyaya destek olmak için birer maaşını gönüllü olarak bağışlamak istediklerini bildirdi." dedi.

İşçilerin göstermiş olduğu duyarlı davranıştan çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, "Yönetim kurulu olarak bu duyarlı davranışa bir jest yaparak maaşlarından hiçbir kesinti yapmadan işçilerimiz adına 720 bin lira bağış yapma kararı aldık." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 3 maaşını, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da 2 maaşını kampanyaya bağışladığını sosyal medyadan duyurdu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Nezih Yalçın, Akdağmadeni, Celal Köse, Yozgat, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yozgat'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi - Haber 15:00: flaş - Haber 15:00: Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler - Haber 15:00: Pınarbaşı Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek - Haber 15:00: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber