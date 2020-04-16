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Yozgat Ticaret Borsası'ndan 700 aileye gıda yardımı

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

16.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:42
Yozgat Ticaret Borsası'ndan 700 aileye gıda yardımı
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.
Erkekli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun her yıl Yozgat için ayırdığı gıda yardımlarını koronavirüsle mücadele kapsamında evinde kalmak zorunda olan ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerini de düşünerek 700 pakete çıkardıklarını belirtti.
Hazırlanan gıda paketlerini ramazan başlamadan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Erkekli, "İnsanların sofrasındaki rızkına az da olsa katkıda bulunmanın gayreti içindeyiz. Özellikle koronavirüsle mücadelede iş yerini açamayan ya da çalışamayan vatandaşların desteklenmesi konusunda her zaman sorumluluk sahibi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Yozgat, Güncel
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