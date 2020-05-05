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Yozgat Valiliği "balkon etkinlikleri" ile çocukları eğlendiriyor

Yozgat Valiliği her akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşlar için "balkon etkinlikleri" düzenliyor.

05.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:53
Yozgat Valiliği her akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşlar için "balkon etkinlikleri" düzenliyor.
Etkinlik kapsamında İl Özel İdaresine ait mobil sinevizyon aracı ve polis araçlarından oluşturulan konvoy "Sev Kardeşim" şarkısıyla şehir turu atıyor.
Büyük binalar önünde duran sinevizyon aracında, çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunları oynatılırken, vatandaşlar da alkışlar ve evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek şarkı ve oyunlara eşlik ediyor.
Vatandaşlardan Ömer Çamdelen, çocuklar ve büyüklerin uzun zamandır dışarı çıkamadığından dolayı sıkıldıklarını söyledi.
Valilik tarafından düzenlenen etkinlikle biraz da olsa eğlendiklerini ifade eden Çamdelen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Osman Bolat da etkinliğin çok güzel olduğunu belirtti.
Bolat, "İnsanlara bir moral oldu, mahallemize neşe geldi. Biz de eğlendik çocuklarımız da eğlendi teşekkür ederiz." diye konuştu. Yozgat Valiliği ’balkon etkinlikleri’ ile çocukları eğlendiriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Polis, Güncel, Haber

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