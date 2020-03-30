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Yozgat Valisi Çakır'dan 'koronavirüs' açıklaması

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, kentte 2 köyün sosyal mesafe uygulamasının yapılmaması ve özellikle il dışından kendilerine bilgi verilmeden misafir kabul edilmesi nedeniyle karantinaya alındığını söyledi.

30.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:33
Yozgat Valisi Çakır'dan 'koronavirüs' açıklaması

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, kentte 2 köyün sosyal mesafe uygulamasının yapılmaması ve özellikle il dışından kendilerine bilgi verilmeden misafir kabul edilmesi nedeniyle karantinaya alındığını söyledi.

Vali Çakır, kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Çakır, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bunun temelinde, köylerimizde sosyal mesafenin uygulanmaması ve özellikle il dışından köye gelen misafirlerin bizlere bilgi verilmeden kabul edilmesi. Bunun neticesinde maalesef bu iki köyümüzü karantina altına aldık. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerilerimize seslenmek istiyorum; lütfen memleketinize gelmeyin" dedi. Vali Çakır ayrıca, karantinaya alınan köylerin de ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

'503 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU'

Vali Çakır, tedbirler kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi'nin koronavirüs şüphelileri dışında diğer hastalara kapatıldığını da hatırlatarak, hastanelere koronavirüs şüphesiyle 503 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Çakır, "288 kişi doktor kontrolünden sonra şüpheli bir durumları olmadığı için gönderildi. 215 kişinin numunesi alındı. Numune sonuçlarına göre 79 kişi taburcu edildi, 37 kişi evine izole şekilde, hastanede de şüpheli sayısı 99'dur" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Nurullah Çakır, Derbent, Çekerek, Yozgat, Güncel
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