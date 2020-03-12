Yozgat Valisi Çakır'dan koronavirüs uyarısı
Yozgat Valisi Kadir Çakır, kamu kurumu müdürleriyle toplantı yaparak, koronavirüsten korunmak için alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili bilgi aldı.
12.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:38
Yozgat Valisi Kadir Çakır, kamu kurumu müdürleriyle toplantı yaparak, koronavirüsten korunmak için alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili bilgi aldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çakır, koronavirüsün solunum yollarını tutan diğer hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik genel belirtilerdir. Bu virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir." dedi.
Sabun ve bol su ile elleri en az 20 saniye yıkamanın korunmada en önemli uygulamalardan olduğunu vurgulayan Çakır, "Su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı veya kolonya ile ellerimizin temizlenmesi korunmada etkilidir. Hastalık belirtisi bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına bir an önce başvurmaları çok önemli. Umre ziyareti ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın dönüşte 14 gün süre ile evden dışarı çıkmamaları, hastalık belirtileri yönünden kendilerini gözlemlemeleri önem arz etmektedir. Bu süreçte kişisel hijyen kurallarına maksimum düzeyde uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri daha uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çakır, koronavirüsün solunum yollarını tutan diğer hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik genel belirtilerdir. Bu virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir." dedi.
Sabun ve bol su ile elleri en az 20 saniye yıkamanın korunmada en önemli uygulamalardan olduğunu vurgulayan Çakır, "Su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı veya kolonya ile ellerimizin temizlenmesi korunmada etkilidir. Hastalık belirtisi bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına bir an önce başvurmaları çok önemli. Umre ziyareti ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın dönüşte 14 gün süre ile evden dışarı çıkmamaları, hastalık belirtileri yönünden kendilerini gözlemlemeleri önem arz etmektedir. Bu süreçte kişisel hijyen kurallarına maksimum düzeyde uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri daha uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel
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