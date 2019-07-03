03.07.2019 17:49
Haberler» Güncel» Haber

Yozgat Valisi Çakır muhtarlarla bir araya geldi

Yozgat Valisi Çakır muhtarlarla bir araya geldi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak sorunlarını dinledi.
Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Çakır, muhtarlarla tanışmak ve yüz yüze iletişim kurmak amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.
Sorunları daha yakından konuşup çözmek istediklerini ifade eden Çakır, " Burada bütün muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, ilgili daire müdürlerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız var. Mevsim itibariyle işler başladı. Köylerimizin sorunlarını bir aile gibi karşılıklı oturup konuşalım istedim. Onun için böyle bir toplantı organize ettik. Sorunlarınızı dinleyeceğiz, sonrada gelen sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm yolu arayacağız." dedi.
Köylere yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verildikten sonra muhtarlar sorunlarını dile getirirken Vali Çakır başkanlığında oluşturulan komisyon da sorunları not aldı.
Kaynak: AA
Yozgat Belediyesi, Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:25   Usta öğreticiler sorunlarını Ankara'ya taşıdı
18:25   Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor
18:25   Antalya Emniyeti 10 bin broşür dağıttı
18:25   Erdoğan: "Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar...
18:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2...
18:23   ANTALYA Festivalde baraj gölüne girip, kaybolan Selim'in 24 gün sonra cesedi bulundu-ARŞİV
18:22   Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi