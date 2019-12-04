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Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın
Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çakır, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.
Çakır, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
AA'nın Türkiye'nin bir numaralı ajansı, dünyanın da sayılı ajanslarından biri olduğunu aktaran Çakır, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oylarımı kullandım. 3 kategorideki en beğendiğim fotoğrafları oyladım. İnşallah benim oyladığım fotoğraflar en çok oylanan fotoğraf çıkar, bu da beni ayrıca memnun eder. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyor, dünya ve Türkiye ile ilgili güzel haberler paylaşmanızı diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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