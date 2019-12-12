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Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YOZGAT ve Ankara'da, 7 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:56Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YOZGAT ve 'da, 7 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, Yerköy ilçesinde yaşayan H.G. isimli kadın ile H.D.'nin evlerinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.  Hemen harekete geçen ekipler ikilinin, Ankara'da yaşayan B. G, Y.B,  F.U. isimli kişiler aracılığıyla kente getirdikleri kadınlara, zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. Yozgat ve Ankara'da yapılan eş zamanlı baskında H.G., H.D. ile  B.G., Y.B. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Fuhuş yaptırılan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Yozgat, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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