Yozgat Yangında Dumandan Zehirlenen 4 Yaşındaki Çocuk Öldü

Yozgat
'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, annesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yukarı Nohutlu
Mahallesi Kısakürek Caddesi'nde bulunan tek katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İçeride çocuk olduğunu öğrenen bir itfaiyeci, alevlerin arasından yanan odaya yatağında baygın durumda bulunan 4 yaşındaki Atakan Uslu'yu dışarı çıkardı. İtfaiye
ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Atakan Uslu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın kısa sürede söndürülürken, anne Bediha Uslu'nun, okulda olan diğer çocuğunu almak için okula gittiği ve beşikte uyuyan Atakan'ı evde yalnız bıraktığı öne sürüldü.
İtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, 'İçeri girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım biraz kendine gelmişti' dedi.
İtfaiye,Yozgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:35