Yozgat Yangında Ölen Minik Atakan'ın Kapı Önündeki Ayakkabıları Ağlattı

Yangında ölen minik Atakan'ın kapı önündeki ayakkabıları ağlattı (2)
YANGINDA ÖLEN MİNİK ATAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yozgat
'ın Yukarı Nohutlu
Mahallesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu, Yozgat merkeze bağlı Yenice
köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yozgat Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından, minik Atakan'ın cenazesi Yenice köy kabristanlığına getirildi. Burada cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına, Uslu ailesi, yakınları ve köylüleri katıldı.
Yenice,Nohutlu,Yozgat
11 Aralık 2018 Salı 19:40