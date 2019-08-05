Yozgatlı gurbetçiden TDV'ye 100 kurban bağışı

Yozgatlı gurbetçi, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yurt dışında kesilmek üzere 100 kurban bağışında bulundu.

TDV'nin PTT önündeki kurban bağış standını ziyaret eden ve adının açıklanmasını istemeyen gurbetçi, eti yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 100 kurban ücreti olan 72 bin 500 lira bağışladı.

İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik, gazetecilere yaptığı açılamada, TDV tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasının sürdüğünü söyledi.

Sezik, TDV'nin Kurban Bayramı'nda kurban etlerini 145 ülkede, mazlum, mağdur, muhtaç insanlara ulaştıracağını belirterek, kurbanını yurt içi ve yurt dışında kestirmek isteyen vatandaşların da kurban bağışına bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında yaşayan ve tatilini Yozgat'ta geçiren bir bir gurbetçinin yurt dışında kesilmek üzere 100 kurban bağışında bulunduğunu anlatan Sezik, "Gurbetçi vatandaşımız TDV standımızı ziyaret ederek görevlimize 72 bin 500 lira bağışta bulundu. Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA