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Yozgatlı iş insanı Şahin'den doktorlara hediye

Yozgatlı iş insanı Bilal Şahin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden doktorlara hediye paketi gönderdi.

22.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:10
Yozgatlı iş insanı Şahin'den doktorlara hediye
Yozgatlı iş insanı Bilal Şahin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden doktorlara hediye paketi gönderdi.
Şahin, koronavirüsle mücadelede en önemli görevi üstlenen hekimlerin motivasyonunu artırmak amacıyla Yerköy Devlet Hastanesinde çalışan 23 doktora, kolonya, dezenfektan, kalem, şemsiye ve tansiyon aletinden oluşan hediye paketi verdi.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Koronavirüs ile mücadelede doktorların büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Şahin, "Bizler de sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir hediye paketi hazırlattık. Allah'ın izni ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bu hastalıktan bir an önce kurtulacağız." dedi.
Hastane Başhekimi Dr. Ümit Öztürk de yardımlarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.
Şahin, daha önce de hastaneye, maske, kolonya ve dezenfektan yardımında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Bilal Şahin, Yerköy, Güncel
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