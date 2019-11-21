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Yozgatlı kaporta ustası kendi imkanlarıyla 'Formula 1' aracı yaptı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Fahri Taşkan isimli kaporta ustası çocukluktan beri 'Formula 1' aracına sahip olmanın hayalini kuruyordu.

21.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:50Yozgatlı kaporta ustası kendi imkanlarıyla 'Formula 1' aracı yaptı
'ın ilçesinde Fahri Taşkan isimli kaporta ustası çocukluktan beri 'Formula 1' aracına sahip olmanın hayalini kuruyordu. Hayalini gerçekleştirmek için atölyesinde kolları sıvayan Taşkan, hurda parçaları toplayarak gerçeğini aratmayan 'Formula 1' aracı yaptı.

Sorgun'da 'Formula 1' tutkunu kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil, traktör parçaları ve inşaat profillerinden oluşan 'Formula 1' aracı yaptı. Hurda parçalarla gerçeğini aratmayan 'Formula 1' aracı yapan Taşkan, araca da 'Formula 66' adını koydu. Çok sevdiği 'Formula 1' aracını alacak gücü olmadığı için hurda parçalarla kendi aracını yapan Taşkan, en büyük hayalinin 'Formula 1' yarışlarını canlı izlemek olduğunu söyledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 'Formula 66' yarış aracı 4 ay gibi bir sürede tamamlanırken araç 9 bin liraya mal oldu. 'Formula 66' yarış aracı hız parkurunda ise 180 kilometre hıza ulaşıyor.

Kendi imkanlarıyla hurda malzemelerle gerçeği aratmayan 'Formula 1'yarış aracı yapan kaporta ustası Fahri Taşkan, "Ben kaporta ustasıyım. Benim çocukluğumdan beri hayalimdi bu aracı yapmak. Bunların ben büyük tutkunuyum. Bunları ben maddi imkanlarla elde edemeyeceğim için ben de imalatını yapmak istedim. Bu araca 4 ay zaman harcadıktan sonra ortaya çıkartabildim. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız bir araç. Aracın dış kaporta aksamını bakalit, alt şaselerini çelik, çatı profillerinden debriyaj fren sistemi traktör sisteminden, arka motor da eksi hurda araçların parçalarından toparladık. Aracımız benzinle çalışıyor. Hız parkurlarında denediğimiz de 180 kilometre hıza ulaşıyor. Halkın araca büyük bir ilgisi var. Buraya gelen herkes fotoğraf çekiniyor binip gezmek turlamak istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendi yerli otomobilimiz diye söyledi. Ben bu otomobili yapabildim. Devletimizin desteğiyle daha iyilerini yapabilirim. Cumhurbaşkanımızı iş yerimize aracımızı görmeye çay içmeye bekliyorum" dedi.

Formula 1 yarışlarını canlı olarak izlemek istediğini de anlatan Taşkan, "Bu aracı 4 ayda yaptım 9 bin TL'ye masraf ettik. Bu araç garajımızda duruyor. Canımız istediği zaman çıkarıyoruz ama trafik olduğu yerde çıkartmıyoruz. Trafiğe kapalı yerlerde kullanıyoruz. Formula 1 yarışlarını izlemeyi çok istiyorum. Bu araçların tutkunuyum ama hiç canlı izleme imkanım olmadı canlı izlemeyi çok isterim. Yarışlarına gidip göremediğim binemediğim için kendi imkanlarımla bu aracı tasarlayıp yaptım. Tamamen yerli malı ve adını da 'Formula 66' ismini koydum. Vatandaşın çok büyük ilgisi var. Fotoğraf çekinip beni tebrik eden çok insan var" şeklinde konuştu.

Aracı görüp fotoğraf çektiren vatandaşlar ise, " uzun zamandır ilgimi çekiyordu, gelip görmek istedim. Gayet başarılı bir proje. Ustamızın eline sağlık çok güzel olmuş. Daha önce hiç görmedim. Bize ve halkımıza böyle bir güzelliği gösterdi. Gelip görmek hatıra fotoğrafı çekinmek istedik. İlgimizi çekti gerçeğine bire bir benziyor, biraz donanım olarak farklılıklar var. İnşallah daha iyi yerlere gelir" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Sorgun, Yozgat, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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