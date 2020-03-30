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Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı

Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:55
Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. - YOZGAT
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Spor
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Haberler ›› Spor ››Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı - Spor
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