Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:55
Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. - YOZGAT
TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. - YOZGAT
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Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Spor