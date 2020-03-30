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Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı

- Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

30.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:44
- Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
YOZGAT - Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Yozgatspor taraftarlarından ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yozgatspor, Spor

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Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
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Haberler ›› Spor ››Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı - Spor
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