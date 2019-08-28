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Yozgatspor tur atladı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Yozgatspor 1959 FK, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti.

28.08.2019 18:32 Yozgatspor tur atladı
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Yozgatspor 1959 FK, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti.

Normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Kupada ilk turu geçecek takımı penaltı atışları belirledi.

Kırmızı-siyahlı takım penaltı atışlarında 68 Aksaray Belediyespor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

Yozgatspor 1959 FK, ziraat Türkiye kupasındaki rakibini penaltı atışları ile saf dışı bıraktı. Kırmızı-siyahlı takım 68 Aksaray Belediyespor'u penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. - YOZGAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Yozgatspor, Aksaray, Spor

Kaynak: İHA

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