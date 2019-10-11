Haberler » 3. Sayfa » YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

11.10.2019 13:41YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:22 Siirt'te Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi
15:17 Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı
15:21 Ceylanpınar'daki saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş son yolculuğuna uğurlandı
15:12 Manchester'da bıçaklı saldırı
15:10 İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı
15:00 Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi
15:01 Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
11.10.2019 15:38:43