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YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit Teröristlerin havan saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı varMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP-PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.

11.10.2019 20:18
YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit
Teröristlerin havan saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı var
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP-PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

Nusaybin, Mardin, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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