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YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldıŞANLIURFA - Telabyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.

12.10.2019 18:03
YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı
ŞANLIURFA - Telabyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.
Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde Telabyad'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Akşam saatlerinde Telabyad'ın sınır noktasına yakın bir bölgeden Türkiye tarafındaki nöbet kulübesine ateş açıldı. Sınır birlikleri tarafından karşılık verilirken yapılan top ve obüs atışları ile birlikte teröristler etkisiz hale getirildi.
Yaşanan çatışma kısa sürdü.
YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telabyad, Türkiye, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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