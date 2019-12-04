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YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Londra’da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda beraberlik kararı çıktı. Türkiye, YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı’na destek verdi

04.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:43YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 'da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda dayanışma kararı çıktı. , YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı'na destek verdi.

Zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın açıklaması yaparak toplantıyı değerlendirdi. Stoltenberg, YPG/PYD konusunun zirvede görüşülmediğini ancak bu konuda görüş ayrılıklarının var olduğunu belirtti.
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Türkiye, Londra, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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