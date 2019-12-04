YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Londra
'da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda dayanışma kararı çıktı. Türkiye
, YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı'na destek verdi.
Zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın açıklaması yaparak toplantıyı değerlendirdi. Stoltenberg, YPG/PYD konusunun zirvede görüşülmediğini ancak bu konuda görüş ayrılıklarının var olduğunu belirtti.