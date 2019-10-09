YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri ile başlayan Barış Pınarı Harekatı çok hızlı ilerliyor. Jetlerin başlattığı operasyona karadan da destek veriliyor. Karadan içeri giren birlikler 25 kilometre içeriye kadar ilerledi. Karadan intikal devam ederken YPG köyünde yaşayan yerel halk Türk bayrağını evlerine astı.

ADIM ADIM İÇERİ GİRİLİYOR

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseliyor. Jetlerle birlikte obüslerde mevzileri bombalıyor. Karadan da destek verilen operasyonda birlikler içeriye girmeye başladı. Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeriye kadar ilerlendi.

EVLERE TÜRK BAYRAĞINI ASTILAR

Bölgeyi havadan ve karadan bombardımana alan TSK, hızlı bir şekilde bölgeye sızıyor. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken YPG kontrolünde bulunan bölgede yaşayan yerel halk, evlerine Türk bayrağı asmaya başladı.

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseldi. Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırdı.

OBÜSLER TERÖRİST MEVZİLERİNİ DÖVÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.