YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı. YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi. CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın Meclis'te konuşma yaptırdığı Ceren Güneş ve Gezi Parkı olaylarında polise taş atan Göze Altunöz için Suriye'de cenaze töreni yapıldı.

ARANAN TERÖRİSTLERDİ

Türkiye'de birçok eyleme katıldıktan sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın ve Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ile birlikte 14 terörist, Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde TSK'nın başarılı operasyonuyla öldürüldü.

CHP'Lİ VEKİL KONUŞTURMUŞTU

Göze Altunöz ve Özge Aydın, Gezi Parkı olaylarında büyük rol oynamışlardı. Hatta CHP'li vekil Veli Ağbaba, Özge Aydın'ı Meclis'te kürsüye çıkarmıştı.

TURUNCU LİSTEDEYDİ

Suriye Tel Temir'deki operasyonlarda öldürülen terör örgütü YPG'li Aynur Ada kod terörist Göze Altunöz, turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan teröristi.

Suriye'de Türk askeriyle girdikleri çatışmada öldürülen terör örgütü YPG'li 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin kimlikleri ise belli oldu. 2 teröristin sicillerinin kabarık olduğunu öğrenildi. Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alan Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ve İmran fırtına kod adlı terörist Yasin Aydın'ın polislere taş ve sopalarla saldırıp gözaltına alındığı ortaya çıktı.