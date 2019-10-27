YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı

Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın telefon ile konuştuğu, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun görüntülü görüşme gerçekleştirdiği terör örgütü liderlerinden Mazlum Kobani için Türkiye kırmızı bülten çıkarttı. 196 ülkede kırmızı bültenle aranan Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in kırmızı bülten dosyasına ulaşıldı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda önce ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü.

ERDOĞAN "ABD BİZE TELSİM ETMELİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Bunun için ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor" açıklaması yapmıştı.

İŞTE TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN KIRMIZI BÜLTEN DOSYASININ İÇERİĞİ

*Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği, Mazlum Kobani olarak bilinen ve ABD'nin 'general' diye andığı teröristin asıl adı Ferhat Abdi Şahin'dir.

*Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabasına kayıtlıdır.

* İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon para ödüllü kırmızı listesinde yer alıyor.

*Diyarbakır, Van , Hakkari, Şırnak Başsavcılıklarında hakkında daimi arama kararı bulunuyor.

*28 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor.

*Pek çok kanlı PKK saldırısının baş failidir.

*1991-1996 arasında Hakkari kırsalında sözde Cilo Eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

* 1997-2003 yıllarında PKK'nın sözde Avrupa sorumluluğunu yaptı.

*'Festival', 'konser' ve 'kamp' adı altında Avrupa'nın hedr tarafından Hollanda'ya topladığı gençlerin beynini yıkadı ve Kandil'e topladı.

*Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için çabaladı.

* Terörist bu tarihten sonra Mahmur Kampına döndü ve burada bir sene faaliyet gösterdi.

*2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti.

* Terörist Şahin bölgede bulunduğu süre boyunca DEAŞ'a karşı mücadelede Uİran ve ABD ile görüşmeleri yürüttü. DEAŞ'a karşı mücadelede ABD ile ittifak kurulması sağlayan Mazlum Kobani 2014 yılına gelindiğinde Washington yönetiminin bölgede temas kurduğu bir aktör haline geldi.

* ABD'nin DEAŞ ile mücadele adı altında bölgeye binlerce TIR'lık silah ve mühimmat yollamasıyla terörist Şahin önemli bir güç elde etti. Bu güçle Türkiye sınırlarının da dahil olduğu Suriye'nin kuzeyi Şahin'in yönetimindeki PKK/YPG'nin eline geçti.

*2013 yılından bugüne kadar geçen 6 yılda geçen PKK/YPG tarafından öldürülen 25 bin Kürdün katliamından, PYD/YPG'nin kullandığı çocuk asker suçundan da sorumludur.

*Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi.

*Teröristin 'Şahin Günlüğü' adında katliamlarını yazdığı bir de kitabı var.

Terörist Şahin'in gerçekleştirdiği başlıca terör saldırıları ise şöyle:

• 22 Ağustos 1996: Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırı. 3 korucu, 2 sivil olmak üzere toplam 5 şehit , 11 yaralı.

• 8 Kasım 1996, Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırı. 12'si köy korucusu17 şehit,8 yaralı.

• 10 Temmuz 2005, Çeşme'de bir eğlence merkezinde bombalı saldırı, 20 yaralı.

• 16 Temmuz 2005, Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılması. 6 sivil şehit.

• 29 Ağustos 2006, Antalya Kalekapısı mevkiinde saldırı. 4 sivil şehit 87 yaralı.

• 27 Temmuz 2008, İstanbul Güngören saldırısı. 5'i çocuk 17 sivil şehit, 154 yaralı.

• 20 Ağustos 2008, Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısı 13 polis yaralı.

• 3 Ekim 2008, Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenensaldırı,17 asker şehit.

• 7 Aralık 2009, Tokat-Reşadiye saldırısı 7 asker şehit.

• 19 Haziran 2010, Hakkari Şemdinli'deki Gediktepe Üs Bölgesine saldırı. 11 asker şehit.

• 31 Ekim 2010 İstanbul Taksim Meydanı'nda intihar saldırısı. 15'i polis 32 kişi yaralı.

• 14 Temmuz 2011, Diyarbakır Silvan'da saldırı. 13 asker şehit.

• 17 Ağustos 2011, Hakkari Çukurca'da saldırı. 11 asker ve 1 köy korucusu şehit.

• 20 Eylül 2011, Ankara Kumrular'da saldırı. 5 sivil şehit, 34 yaralı.

• 18 Ekim 2011, Hakkari Çukurca'da saldırı. 26 asker şehit.

• 20 Ağustos 2012, Gaziantep'te bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatıldığı saldırı. 4'ü çocuk 9 sivil şehit, 66 yaralı.

• Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik hain saldırılarda 63 asker şehit edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad ve Rasulayn'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından Washington yönetimi, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Ferhat Abdi Şahin'le görüştüğünü açıkladı.

TÜRKİYE'NİN UYARISINI DİNLEMEDİLER, DAHA SKANDAL BİR ADIM ATTILAR

Türkiye, kırmızı bültenle aradığı terörist Mazlum Kobani ile görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/YPG'yi "müttefik" olarak lanse edip sözde DEAŞ'la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR'lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye'nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.

KONGRE'DE DİNLEYECEKLER

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının Trump'la görüşmesi ve Kongre'de dinlenilmesi için Şahin'e acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı. Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu.

"ABD'NİN BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!