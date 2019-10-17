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YPG'li terörist Mazlum Kobani: Şam rejimi ile yaptığımız anlaşmanın garantörü Rusya olacak

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesiyle ortada kalan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanlarından Mazlum Kobani, Esed rejimi ile anlaşma yaptıklarını belirterek, "Garantör Rusya olacak. ABD başkanı Trump, anlaşmaya itiraz etmedi." itirafında bulundu.

17.10.2019 11:06

Suriye'nin Kuzeyinde ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın SDG'nin Suriye rejimi ile vardığı anlaşmanın garantörü olacağını söyledi. Kobani, telefonla görüştüğü ABD başkanı Trump'ın Suriye hükümeti ile vardıkları anlaşmaya da itiraz etmediğini ileri sürdü.

Suriye'nin Kuzeyinde PKK'ya yakın bir TV kanalına konuşan terörist Mazlum Kobani, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi ve son durumla ilgili açıklamada bulundu. Kobani, Rusya'nın SDG'nin Şam'la vardığı anlaşmanın garantörü olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"REJİM, TÜRKİYE SINIRINA KONUŞLANACAK"

"Anlaşma ile ilgili daha sonra Suriye hükümeti ile üzerinde çalışılacak ve YPG'nin haklarını garanti altına alacak bir siyasi çözümün zeminini hazırlayacak. Şam'la yaptığımız askeri anlaşma Rusya destekli Suriye rejimi askerlerinin Türkiye sınırı boyunca SDG bölgelerine konuşlanmasını öngörüyor.

YPG'li terörist Mazlum Kobani: Şam rejimi ile yaptığımız anlaşmanın garantörü Rusya olacak

Suriye, Kobani, Rusya, YPG, Dünya, Güncel

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