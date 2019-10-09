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YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!

Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'nda YPG'nin kontrolündeki bölgelerde teröristler TSK'nın bombalamasını engellemek için lastik yakmaya başladı.

09.10.2019 19:11

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Türk ordusu saat 19.00 itibariyle sınırın 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

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YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

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