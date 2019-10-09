YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıklar tamamlandı. TSK, Suriye'nin doğusuna harekat için emri beklerken YPG'li teröristler korkudan ne yapacaklarını şaşırdı. Köşeye sıkışan teröristler JET ve SİHA'ların görüntü almasını engellemek için Akçakale karşısında bulunan Tel abyad'da her tarafı ateşe verdi.

SİHA'YA KARŞI OTLARI YAKTILAR

Türkiye operasyonda kararlılığını sürdürürken bölgeye çok sayıda asker ve zırhlı araç sevk ediliyor. Bölgede sıcak saatler yaşanırken Amerika'nın da Suriye sınırından çekilmesiyle birlikte tek kalan teröristler ne yapacaklarını şaşırdı. Kıskaca alınan YPG'li teröristler Türkiye karşısında çaresiz kaldı. Sınırdan gelen bir görüntüde teröristler SİHA'ların görüntü almasını engellemek için Akçakale karşısında bulunan Tel abyad'da otları ateşe verdi.

İşte sınırdan çekilen görüntülerde teröristler otları böyle ateşe verdi;