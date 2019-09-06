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YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

06.09.2019 18:59 YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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