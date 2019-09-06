Haberler» Güncel» Haber

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

06.09.2019 19:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.
(İHA)
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:52   Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti
23:51   Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
23:51   İstanbul sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı
23:50   Adıyaman otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
23:50   Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
23:50   "'Referans kavramları tamamladık' diyecek noktada değiliz"
23:49   Mysia Uluslararası Havacılık Festivali