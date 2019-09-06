Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen Güvenli Bölge'ye ilişkin çalışmalar sürüyor. Güvenli Bölge çalışmaları ABD ve Türkiye arasında krize neden olmuş, bir türlü anlaşma sağlanamamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Tel Abyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 3 teröristten ikisinin elinde kalaşnikof, diğerinde de roket atar olduğu gözlemlendi.

BAKAN AKAR MUTABAKAT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Bakan Akar bugün yaptığı devriye açıklamasında "Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz" demişti.