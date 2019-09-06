Haberler» 3. Sayfa» Haber

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi ABD ile müşterek kara devriyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendiŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge...

06.09.2019 20:38
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
ABD ile müşterek kara devriyesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:36   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:28   - Kavga eden köpekleri ayırmak isterken katil oluyordu
23:24   Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama
23:12   Diyarbakır'da trafik kazaları: 2 yaralı
23:08   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:06   Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
23:06   İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.