YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklaması sonrası ABD askerleri Güvenli Bölge'yi terk etmeye başladı. Amerika'nın gitmesiyle korkuya kapılan teröristler endişe içinde Amerikan askerlerinin gitmesini izliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ABD Kuvvetleri'ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaparken terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, konvoyun yolunu kesti. Pankart açan teröristler "N'olur gitmeyin" dedi.

AMERİKA ÇEKİLDİ YPG'LİLER KORKUYA KAPILDI

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye ile Amerika, Suriye mutabakatı yaparak terör örgütü YPG'ye 120 saat çekilme süresi verildi. Salı günü bitecek olan 120 saatlik süreç devam ederken YPG'li teröristler bölgeden çekilmeye devam ediyor. Amerikan askerlerinin de bölgeden uzaklaşmasıyla endişeye kapılan teröristler, askerlerin gitmemesi için elinden geleni yapıyor. ABD konvoyunu durduran teröristler ellerindeki pankartlara "N'olur gitmeyin" yazarak tepki gösterdi.

AMERİKA IRAK'A ÇEKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından en büyük çekilme gece saatlerinde yaşandı. 100'den fazla askeri zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Irak'a geçiş yaptı.

AĞIR SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ONLARCA KAMYON

Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrıldığını gösteren görüntüler Suriye ile Irak arasındaki Sahela Sınır Kapısı'nda kayda geçti. Amerikan askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı. Amerikan askerlerini taşıyan 100'ü aşkın zırhlı aracın sınırdan geçiş yaptığı kaydedildi. Konvoyda ağır silah ve mühimmat taşıyan onlarca kamyon da bulunduğu belirtildi.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de bulunan bine yakın Amerikan askerinin Irak'a sevk edileceğini ve buradan DEAŞ ile mücadeleye destek vereceklerini belirtmişti. Askerleri Irak'ın batısına yerleşeceğini açıklayan ABD Savunma Bakanı, sayıları yaklaşık bini bulan askerlerin burada 'Irak'ı savunmaya ve DEAŞ'ın bu bölgede yeniden canlanmasını engellemeye' katkıda bulunacağını ifade etmişti.