Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan belediye ziyareti sırasında, PKK'lı teröristlerce 10 Ekim'de düzenlenen havanlı ve roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.

03.11.2019 19:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

ŞEHİT EDİLEN 9 AYLIK BEBEĞİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:34 BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
23:33 Beşiktaş'ta gece kulübünün sahibi, işyerinde ölü olarak bulundu
23:33 Bibergazlı polis müdahalesini Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:35:56