YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "YPG'li teröristlerin tutuklu DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı" açıklamasından sonra Türk askerleri teröristlerin kaçırıldığı hapishaneye girdi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

TÜRK ASKERLERİ CEZAEVİNE GİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. Akar'ın açıklamaları sonrası Tel Abyad'daki hapishaneye Türk askerleri operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishanede ise teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunması dikkat çekti.

İşte YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristleri kaçırdıkları hapishaneden görüntüler;