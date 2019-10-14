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YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

Bakan Hulusi Akar'ın "YPG'li teröristlerin tutuklu DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı" açıklamasından sonra Türk askerleri hapishaneye girdi. Cezaevine operasyon düzenleyen askerlerin başındaki kamera ise o anları anbean kaydetti.

14.10.2019 15:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "YPG'li teröristlerin tutuklu DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı" açıklamasından sonra Türk askerleri teröristlerin kaçırıldığı hapishaneye girdi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

TÜRK ASKERLERİ CEZAEVİNE GİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. Akar'ın açıklamaları sonrası Tel Abyad'daki hapishaneye Türk askerleri operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishanede ise teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunması dikkat çekti.

İşte YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristleri kaçırdıkları hapishaneden görüntüler;

Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPGBakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

Dünya, Güncel

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