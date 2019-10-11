YPG'nin Hıristiyan tuzağı! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1'i 9 aylık bebek, diğeri memur 2 sivil şehit olmuştu. TSK'nın karşısına çıkamayan teröristlerin havan saldırılarını kiliseden yaptığı öğrenildi. TSK'nın mabetler konusunda hassasiyetini bilen YPG'liler Batı kamuoyunu etkilemek için Hıristiyan kuzağına sığınmış durumda.

YPG MABETLERİN ARKASINA SIĞINIYOR

Gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında 'PKK'nın Hıristiyan tuzağı' başlığıyla Barış Pınarı Harekatı'nı kaleme aldı. Terör örgütü YPG'nin kirli bir Hırıstiyan tuzağına sığındığını yazan Selvi, teröristlerin Batı kamuoyunu etkilemek için kilisiden saldırı yaptığını ve sosyal medyada kirli bir propaganda içinde olduklarını bildirdi.

"HIRİSTİYANLARIN YAŞADIĞI ALANLARDAN SALDIRIYORLAR"

"Terör örgütü, Hıristiyan kartını kullanarak Batı kamuoyunu aleyhimize geçirmek için Türkiye'yi tuzağa düşürmeye çalıştı." diyen Selvi, "Dün Tel Abyad'dan Akçakale'yi hedef alan havan atışları yapıldı. Elbette ki hedef sivil halkta korku ve paniğe neden olmaktı. Havanla saldıran PKK-YPG'nin stratejik bir hedefinin olduğu ortaya çıktı. Havan toplarının izlerini takip eden güvenlik birimlerimiz bunların terör örgütünün mevzilerinden değil, yerleşim yerlerinin içinden atıldığını tespit etti. Havan mermilerinin izlerinin takip edilmesi üzerine atışın Tel Abyad'daki Hıristiyanların yaşadığı alanlardan yapıldığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERDEN KİRLİ PROPAGANDA

Selvi ayrıca, "Havanların özelikle Hıristiyanların kiliselerinin, konutlarının, hastanelerinin duvarının dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığı belirlendi. Havanların mobil araçlardan atıldığı tespit edildi ancak anında vurulmadı. Terör örgütünün Batı kamuoyunda "Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor" propagandası yapmasına fırsat vermemek için araçların bölgeyi terk etmesi beklendi. Hıristiyanların bulunduğu mahallin dışına çıktığı tespit edildiği anda ise vurularak imha edildi." dedi.

"BATI'YI ETKİLEMEK İÇİN..."

Teröristlerin Batı kamuoyunu etkilemek için türlü oyunlara girdiğini bildiren Selvi, "Barış Pınarı harekâtında ise yeni bir stratejiyi uyguluyorlar. ABD'de yönetim üzerinde etkin olan Evanjelistleri ve Batı kamuoyunu etkilemek için "Türkiye Hıristiyanların kutsal mabetlerini hedef alıyor" propagandasını yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hıristiyanlara roket atıp 'Türkiye bombalıyor' diyorlar" sözleriyle buna dikkat çekti. Harekâtın başladığı 9 Ekim gününden itibaren Hıristiyanlarla ilgili kirli bir kampanya yürüten terör örgütü, MİT'in ve TSK'nın dikkati sayesinde şu ana kadar bu yönde tek bir kanıt sunamadı. Çünkü harekâtın hedefinde sadece teröristler var. Sivillerin, mabetlerin, okulların, hastanelerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor." ifadelerini kullandı.