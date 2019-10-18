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YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

YPG/PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı.

18.10.2019 11:52YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

YPG/PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

SMO askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Suriye,



Resulayn, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

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